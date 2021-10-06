Tayvan: Çin'le askeri gerilim son 40 yılın en yüksek noktasında

Tayvan Savunma Bakanı, Çin’le askeri gerilimin “40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını” söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Çin, Tayvan’ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) ekim ayının ilk günleri boyunca rekor sayıda savaş uçağı gönderirken Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, artan askeri gerilime ilişkin konuştu.

Kuo-cheng, Çin’in 2025’e kadar Tayvan’a tam kapsamlı bir işgal gerçekleştirebileceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Çin’in şu an kapasitesi var ancak kolayca savaş başlatmayacak. Pek çok durumu göz önünde bulundurması gerekiyor”

Çin, Ekim ayının ilk dört gününde Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine izinsiz olarak yaklaşık 150 uçak soktu.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor. Az sayıda ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor.

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