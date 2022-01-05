Tayvan, Çin için yola çıkan 24 bin şişe romu satın aldı

T24 Dış Haberler

Pekin'in geçen senenin sonunda yaptığı açıklamalarla asker zoruyla tekrar kendine bağlamaya çalışabileceği sinyalleri verdiği Tayvan, Çin'e girmesinin engelleneceğine inandıkları için 24 bin şişe Litvanya yapımı rom satın aldı.

Devlete ait Tayvan Tütün ve Likör Şirketi, binlerce şişe romu, Çin'e giremeyebileceğini öğrendikten sonra satın aldı.

Litvanya yapımı romlar, normalde Çin'e gidecekti. Tayvan, şişelerce içkiyi satın aldıktan sonra resmi hesaplarından rom ile yapılan kokteyl ve yemek tarifleri paylaşmaya başladı.

Litvanya kısa süre önce Tayvan'da bir büyükelçilik açmıştı. Çin, bu kararın ardından Litvanya ile olan diplomatik ilişkilerini sınırladı. Tayvan'da temsilciliği olan birçok ülke, Pekin'i öfkelendirmemek için 'Çin Taipeisi' ismini kullanıyor.

Tayvan, kendi kendini yönetse Çin, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak kabul ediyor.

BBC'nin aktardığına göre şirket, Tayvan Maliye Bakanı ve Litvanya temsilcisi tarafından romların potansiyel olarak Çin'e girmesinin engellenebileceği konusunda bilgilendirdi. Daha önce gönderilen bir parti biranın gümrükten geçmesine izin verilmediği belirtildi.

Yetkililer, Tayvan vatandaşlarından ocak ayı sonunda satışa çıkarılacak romları almalarını rica etti.