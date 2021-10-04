Tayvan, Çin' ait 52 savaş uçağının hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini bildirdi

Tayvan, 52 Çin savaş jetinin hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini açıkladı.

Çin, bir yıldan uzun süredir Tayvan'ın güneyine savaş jetleri gönderiyor. Tayvan, son olarak 52 Çin savaş jetinin Tayvan hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini açıkladı.

Bir ülkenin toprakları ve ulusal hava sahası dışında kendi belirledikleri, yabancı uçakları takip ettikleri; teknik olarak uluslararası hava sahası konumunda olan, alanlara hava savunma tanımlama bölgesi deniyor.

Ne olmuştu?

Çin Tayvan’a Cuma günü de iki günlük büyük bir güç gösterisiyle 38, Cumartesi günü ise 39 savaş uçağı gönderdi. Çoğu J-17 ve Su-30 tipi Çin savaş uçaklarının Tayvan hava sahasına biri gündüz diğeri ise gece olmak üzere iki sorti şeklinde girdiğini söyleyen Tayvan Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü gündüz 20, gece saatlerinde ise 19 uçağın geldiğini bildirmişti.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.