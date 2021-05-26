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Dünya

Tayvan'a "ülke" diyen ABD'li oyuncu John Cena, Çin'den özür diledi

26 Mayıs 2021 11:20

ABD'li güreşçi ve oyuncu John Cena, "Hızlı ve Öfkeli 9" filminin tanıtımı için gittiğinde Tayvan için "ülke" ifadesini kullandıktan sonra Çin'in tepkisini çekti. Cena, Tayvan'ı devlet olarak tanımayan Çin'deki hayranlarından özür dilemek zorunda kaldı. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, Tayvan televizyonuna konuşan Cena, "Tayvan Hızlı ve Öfkeli 9'u gören ilk ülke olacak" ifadesini kullandı. 

Cena'nın Tayvan'dan "ülke" olarak bahsettiği sözleri Çin'de tepki çekti. Cena, Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo platformunda bir video yayımlayarak "Bir hata yaptım. Çok, çok, çok özür dilerim. Çin'i ve Çin halkını seviyor ve saygı duyuyorum" dedi. 

Dünyada çok sayıda ünlü isim ve şirket, Tayvan, Hong Kong ve Sincan hakkındaki yorumları üzerine Çin'in tepkisini çekiyor ve haklarında boykot uygulanıyor. 

 

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