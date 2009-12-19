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Dünya

Tayvan 6.4'le sallandı: 4 yaralı

ABD Jeolojik Araştırma Dairesi'den yapılan açıklamaya göre Tayvan'da 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

19 Aralık 2009 02:00

T24 - Tayvan'da meydana gelen şiddetli depremde 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, depremde, başkent Taipei'de ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı, kentte metro ve hızlı tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Depremde Hualien'de bir otelin camlarının patladığı ve başkent Taipei'de de bazı binaların zarar gördüğü kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Dairesi, Hualien'in 25 kilometre açığında, ülkenin doğu sahilinde, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin anlık büyüklüğünün 6.4 olduğunu açıklamıştı.

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