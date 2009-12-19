Tayvan 6.4'le sallandı: 4 yaralı

T24 - Tayvan'da meydana gelen şiddetli depremde 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yerel basındaki haberlerde, depremde, başkent Taipei'de ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı, kentte metro ve hızlı tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.



Depremde Hualien'de bir otelin camlarının patladığı ve başkent Taipei'de de bazı binaların zarar gördüğü kaydedildi.



ABD Jeolojik Araştırma Dairesi, Hualien'in 25 kilometre açığında, ülkenin doğu sahilinde, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin anlık büyüklüğünün 6.4 olduğunu açıklamıştı.

