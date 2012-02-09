T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taylor'ın eşyalarına 183 milyon dolar LONDRA (A.A)

09 Şubat 2012 16:44

-Taylor'ın eşyalarına 183 milyon dolar LONDRA (A.A) - 09.02.2012 - Sinema dünyasının menekşe gözlü efsanevi güzeli Elizabeth Taylor'ın eşyalarının açık artırmadaki satışlarından 183 milyon dolardan daha fazla gelir elde edildi. Londra'daki Christie'se Müzayede Evi, New York ve Londra'da satışa sunulan 1817 parça eşyanın beklenenin 50 kat fazla gelir getirdiğini bildirdi. Müzayedede satılan en pahalı parça, Hollandalı izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un, Taylor'un Bel Air'deki evinin oturma odasını süsleyen, 16 milyon dolara alıcı bulan "Saint-Remy Şapeli" tablosu oldu. Taylor geçen Mart ayında, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24