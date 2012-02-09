-Taylor'ın eşyalarına 183 milyon dolar LONDRA (A.A) - 09.02.2012 - Sinema dünyasının menekşe gözlü efsanevi güzeli Elizabeth Taylor'ın eşyalarının açık artırmadaki satışlarından 183 milyon dolardan daha fazla gelir elde edildi. Londra'daki Christie'se Müzayede Evi, New York ve Londra'da satışa sunulan 1817 parça eşyanın beklenenin 50 kat fazla gelir getirdiğini bildirdi. Müzayedede satılan en pahalı parça, Hollandalı izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un, Taylor'un Bel Air'deki evinin oturma odasını süsleyen, 16 milyon dolara alıcı bulan "Saint-Remy Şapeli" tablosu oldu. Taylor geçen Mart ayında, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.