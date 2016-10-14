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BBC Türkçe

Taylandlılar 'kutsal' krallarını nasıl anıyor?

Dünyanın en uzun süre hüküm süren kralı olan ve 88 yaşında ölen Bhumibol Adulyadej halk arasında çok seviliyor, hatta 'kutsal' görülüyordu. Hükümet halka 30 gün boyunca siyah giysiler giyilmesi çağrısında bulundu. Resmi yas süresi ise 1 yıl.

14 Ekim 2016 17:35

Taylandlılar, 88 yaşında ölen kralları Bhumibol Adulyadej'in yasını tutuyor.

70 yıl tahtta kalan ve dünyanın en uzun süre hüküm süren kralı olan Bhumibol Adulyadej, halk arasında çok seviliyor, hatta 'kutsal' görülüyordu.

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej hayatını kaybetti

Tayland hükümeti resmi yas süresini 1 yıl olarak belirledi.

Halka 30 gün boyunca siyah giymeleri ve "eğlenceli aktivitelerden" uzak durmaları söylendi. Bu nedenle sinema gösterimleri, konserler ve spor etkinlikleri ya iptal edildi ya da ertelendi.

Haber siteleri sayfalarını siyah beyaz yaptı ve Tayland'daki tüm televizyon kanalları, Kral'ın hayatı hakkında programlar yayınlamaya başladı.

Budist inançlarına göre hayatını kaybeden Kral Bhumibol'ün bedeni yakılacak.

Ancak bu işlemden önce 70 yıl hüküm süren kralın bedeni cenin pozisyonunda mumyalanacak.

Kralın yakılma töreninin hazırlığının aylar sürmesi bekleniyor.

Bundan önceki son Kral cenazesi 1950 yılında kaldırılmıştı. Kral Bhumibol'un ağabeyi hayatını kaybettikten sonra düzenlenen cenaze töreninde, ölen kralın külleri 42 tonluk bir atlı araba tarafından çekilmişti.

Prens Maha Vajiralongkorn yas dönemi bitene kadar tahta geçmeyecek.

Bazı diplomatlar ise 2018 genel seçimlerinin ertelenebileceğini belirtiyor.

Kralın naaşı Siriraj Hastanesinden Büyük Saray'daki Emerald Buddha tapınağına götürülüyor.

Akşama doğru Prens Maha Vajiralongkorn babasını geleneksel bir Budist cenaze geleneğine uygun olarak yıkayacak.

Halk ise temsili yıkama törenlerinde ölen kralın fotoğraflarının üzerine su döküyor.

Kral Bhumibol Adulyadej köylülere yaptığı yardımlarla ve desteklediği tarımsal kalkınma projeleriyle Tayland halkının sevgisini toplamıştı.

Ayrıca son on yılda Tayland'da yaşanan siyasal şiddet ve güney bölgelerdeki Müslüman ayaklanmaların dengelenmesinde rolünün büyük olduğu düşünülen kral vatanın birlik ve beraberliğin sembolü olarak görülüyor ve Tayland halkı tarafından çok seviliyordu.

Ancak kralı eleştirenler darbe destekçisi olduğunu ve ihlal edilen insan hakları hakkında yeterince konuşmadığını söylüyorlar.

Kralın yerine 64 yaşındaki Prens Maha Vajiralongkorn'un geçmesi bekleniyor ancak prens yas tutmak istediğini belirterek sürecin geciktirilmesini istedi.

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