T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taylandlı dolandırıcı 13 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Tayland'da bir adam 13 bin 275 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30 Aralık 2017 17:33

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Tayland\'da bir adam 13 bin 275 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tayland\'da Pudit Kittithradilok isimli bir adam, çeşitli yatırımcıları dolandırma suçuyla çıktığı mahkemede 13 bin 275 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 34 yaşındaki Kittihradilok, ülkenin genelinde düzenlediği çeşitli seminerlerde mülkiyet gelişimi, güzellik ürünleri, arabalar ve birçok başka konuda insanları bu ürünlere yatırım yapmaya davet ederek, ürünlerin çok yüksek finansal geri dönümleri olacağı vaatlerini verdi. Kittihradilok 40 binden fazla insanın sahte şirketlerine 160 milyon dolar yatırım yapma sebebiyle geçen Ağustos ayında tutuklandı.
Yerel haberlere göre çıkarıldığı mahkemede yasadışı borç alım verimi ve 2,653 dolandırıcılık suçundan yargılanan Kittihradilok\'ın suçlarını itiraf etmesiyle hapis cezasından 6637 yıl indirim aldı. Kittihradilok\'un son hapis cezası kesinleşmezken, cezanın en az 20 yıl olacağı çünkü Tayland yasalarında Kittihradilok\'un işlediği suç başına 10 yıl hapis cezası aldığı söylendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHATaylandTayland Pudit KittithradilokKittihradilokAğustosYerel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24