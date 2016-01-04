Tayland’ın yedi günlük yılbaşı bilançosu: 340 kişi hayatını kaybetti

Tayland’da ‘7 tehlikeli gün’ olarak adlandırılan 29 Aralık-3 Ocak yılbaşı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 340 kişi hayatını kaybetti, 3216 kişi yaralandı.

Taraf’ın haberine göre yılbaşı tatilinde her yıl yüzlerce kişi ölüyor ve binlercesi de yaralanıyor. Bu yıl alınan önlemler ve uyarılara rağmen, alkollü araç kullanımı ve aşırı hız nedeniyle yaşanan 3092 kazada, 340 kişi öldü, 3216 kişi de yaralandı.

Tatil süresince 23 binden fazla motosiklet ve 10 bine yakın araç hakkında işlem yapıldı. Yılbaşı tatilinde yaşanan kazalar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 attı.