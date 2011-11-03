-Tayland'ın üçte biri sularla kaplı BANGKOK (A.A) - 03.11.2011 - Tayland, Eylül ve Ekim aylarında Muson yağmurlarının neden olduğu ve ülkenin üçte birini kaplayan sellerle mücadele ediyor. Tayland'ın 30'a yakın büyük kentini son iki ay içinde teslim alan sel sularının kuzeyden güneye inerek başkentin banliyölerine ulaşması ve dünyanın önemli ticaret ve ekonomi merkezlerinden Bangkok'u tehdit etmesiyle hükümet, bir dizi eylem planını hayata geçirmeye başladı. Resmi kaynaklara göre, kentin içinden geçen dev Chao Phraya nehri üzerinde yeni kanallar açılıyor ve nehir üzerine yerleştirilen türbinlerle suların tahliyesi hızlandırılırken, diğer taraftan taşkınların meydana geldiği bazı bölgelerde vinçler iki tonluk kum torbalarıyla bariyerler oluşturuyor. Başbakan yardımcısı Kittirat Na Ranong gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, sel felaketinin hasarlarını en aza indirmek için milyarlarca dolarlık yeni projeler başlatacağını söyledi. Sel sularının Bangkok'un önemli ticaret merkezlerine ulaşmadan şimdilik önünü almakta başarılı olduklarını belirten Ranong, şiddetli yağışların olmaması durumunda 10 gün içinde sularda çekilmenin başlayacağını ifade etti. Bu arada hükümet, üretim ve ticaret sektörlerine destek olmak ve ekonomik canlılığın yeniden sağlanması amacıyla 30 milyar dolarlık yardım planı açıkladı. Bangkok'taki 10 Türk aile, evlerine sel sularının girmesi nedeniyle tahliye edildi. Kentin Samyan semtinde bulunan Türk Onur Koleji öğretmen ve ailelerinin geçici olarak daha güvenli bölgelerde taşındığı bildirildi. Onur Koleji Müdürü Serhat Demir, 10 aileyle birlikte okullarında görev yapan 8 bekar öğretmenin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Demir ayrıca, Bangkok'ta üniversite eğitimi alan 10 kadar öğrencinin kaldığı iki evin daha tahliye edildiğini belirtti. Asya Pasifik ülkesi Tayland'da Temmuz ayında başlayan, Eylül ve Ekim aylarında felakete dönüşen sellerde şimdiye kadar 425 kişi can verirken, 115 bin kişi evsiz kaldı, 10 milyon kişi de sellerden etkilendi.