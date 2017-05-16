Tayland'ın Kral'la ilgili videonun kaldırılması için Facebook'a verdiği süre doldu

Tayland'ın, kraliyet ailesine eleştiri içeren sayfaları kapatması için Facebook'a tanıdığı süre doldu ancak ülke sosyal ağa erişimi hala kesmedi.

Tayland, sayfaların verilen süre içinde kaldırmaması durumunda Facebook hakkında yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Hükümet, Aralık ayında babasının vefatından sonra tahta geçen yeni Kral Maha Vajiralongkorneni'nin bir alışveriş merkezinde dar, göbeği açıkta bırakan sarı bir atletle görüldüğü videonun Facebook'ta paylaşılmasından sonra harekete geçti.

Tayland, Facebook'tan monarşiye her türlü eleştiriyi cezalandıran 'krala ihanet yasası' uyarınca 131 sayfayı Salı günü yerel saatle sabah 10.00'a kadar kaldırmasını talep etmişti.

BBC Bangkok muhabiri Jonathan Head, hükümetin Facebook'u yasaklamasının halk arasında çok büyük tepkiyle karşılanacağını söylüyor.

Reuters'ın haberine göre, Tayland Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Genel Sekreteri Takorn Tantasith Salı günkü açıklamasında Facebook'a hemen erişim yasağı getirmeyi düşünmediklerini, şirketin yasalara uymasını bekleyeceklerini söyledi.

Tayland: Mahkeme kararı var ama henüz yasaklamıyoruz

Takorn, "Mahkemeden, 34 url'ye (sayfaya) erişimi engelleyecek gerekli resmi belgelerimiz var. Facebook geçmişte url'lerin engellenmesi için gerekli adımların atılması konusunda bizimle işbirliği yapmıştı. İşbirliği yaparlarsa mahkemeden yasak talebinde bulunduğumuz 97 url kalmış olacak" diye konuştu.

Tayland'ın internet sağlayıcısı TISPA'nın başkanı Morakot Kulthamyothin de, "Facebook'u kapatmayı henüz görüşmedik" dedi.

Ülkede üç yıl önce yaşanan askeri darbeden bu yana yasayı ihlal etmekle suçlanan 100'den fazla kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Facebook, 2015 yılında Tayland'da ofis açtığında ülkede her ay 34 milyon kullanıcının sosyal ağı kullandığını duyurmuştu.

Şirket ayrıca Taylandlı kullanıcıların dünya genelindeki kullanıcı ortalamasına kıyasla üç kat daha fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Taylandlı Facebook kullanıcılarının sayısının giderek arttığı belirtiliyor.

Facebook, kısa bir süre yaptığı açıklamada hükümetlerin içerik kaldırılması taleplerini ayrıntılı bir şekilde incelediklerini ifade etti.

Sosyal paylaşım ağı, içeriğin ülkedeki yasaları ihlal ettiğini tespit ettiğinde o sayfalara ülkede erişimi engelliyor.

BBC Bangkok muhabiri Jonathan Head'in analizi:

Tayland, Asya'nın en büyük Facebook kullanıcılarından biri, binlerce firma pazarlama aracı olarak Facebook'u kullanıyor.

Eğer hükümet Facebook'u yasal işlem başlatmakla tehdit ederse, hatta yerel internet sağlayıcılarından Facebook'a erişim yasağı getirmelerini isterse bu halk arasında çok büyük tepkiye neden olur.

Ama hükümet, dışa açık ekonomik yapısı ile dijital bilgi çağının gücüne rağmen, monarşiye zarar vereceğini düşündüğü içeriklerin Tayland'da görünür olmasını istemiyor.

Tayland, yeni kralları Maha Vajiralongkorn'un monarşiyi eleştirenler tarafından paylaşılan fotoğrafları konusunda ise özellikle hassasiyet gösteriyor.

Geçen yıl Aralık ayında babasının vefatından sonra tahta geçen yeni kral, renkli kişiliği ve hayatıyla tanınıyor. Ama 'Lese-Majeste' (krala ihanet) yasası, Tayland'da monarşiyle ilgili tartışmaları da imkânsız kılıyor.