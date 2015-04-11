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Dünya

Tayland'daki Su Festivali'nde 25 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da her yıl kutlanan 'Su Festivali' büyük bir coşku ile başladı ancak bayramın ilk gününde yaşanan yüzlerce kazada 25 kişi hayatını kaybetti

11 Nisan 2015 21:15

Tayland'da her yıl Nisan ayında kutlanan ve Su festivali olarak bilinen Songkran festivali kanlı başladı. Festivalde çoğunlukla aşırı hız ve içki tüketimi sebebiyle her yıl on binlerce kaza ve yüzlerce ölüm yaşanıyor.

Enis Aksu’nun DHA’da yer alan haberine göre, festivalin başlangıcı ve bitiminden sonraki yolcuların evlerine dönüşleri de dahil edilerek toplam yedi gün '7 tehlikeli gün' olarak anılıyor.

Ulaşım bakanlığı müfettiş general Sanit Promwong bu süre içerisinde gerçekleşen kazaların yüzde 25.3'ünün alkollü araç kullanımından, yüzde 24.4'ünün aşırı süratten kaynaklandığını ve yaşanan kazaların yüzde 80.8'inde motosikletlilerin olduğunu söyleyerek sürücüleri uyardı.

Nakhon Ratchasima şehrinde ise polis ve özel şirketler motosikletlilere ölüm ve yaralanma oranını azaltmak için bedava kask dağıttı.

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