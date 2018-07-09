Tayland'daki mağarada mahsur kalan çocuklardan 3'ü daha kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 3 çocuk daha kurtarıldı. Mağaradaki 4 çocuk ve antrenörleri kurtarılmayı bekliyor.

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan çocuklar ve antrenörlerini kurtarma operasyonu sürüyor. Kyodo'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugünkü operasyonda mağaradan şu ana kadar 4 çocuk kurtarıldı.

Tham Luang Nang Non Mağarası'nda 4 çocuk ve antrenörlerinin kaldığı belirtildi.

Toplam 8 çocuk kurtarıldı

Dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 8 çocuk kurtarıldı.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.