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Tayland'daki darbe, Türk turistleri korkutmadı

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, şu an Tayland’da Türk turistler olduğunu, dönüş ve satışlarda bir iptal yaşanmadığını söyledi

28 Mayıs 2014 14:31

Yılda yaklaşık 30 milyon turist ağırlayan Tayland’da geçen hafta yaşanan darbenin ardından diğer ülke turistleri evlerine dönerken, Türkler bu ülkede kalmayı tercih etti. Türkiye’de faaliyet gösteren ve bölgeye turist götüren tur şirketleri, gönderdikleri hiçbir Türk turistin geri dönmek için aramadığını ifade etti.

 

Erken aç erken kapa

 

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan’ın haberine göre, 2013’te 55 bin 465 Türk vatandaşının ziyaret ettiği Tayland’da bu ziyaretlerin yüzde 60’ı turistik, kalanı ise iş amaçlı gezilerden oluştu. Türk şirketlerinin sıklıkla bayi toplantılarını da gerçekleştirdiği ülkede darbe sonrası turizmde bir yavaşlama olduğunun altını çizen Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yılda 2 bin kişiyi bölgeye tatile gönderdiklerini söyledi. Şu anda bölgede Türk turistler olduğunu kaydeden Onaran, satışlarında bir iptal yaşanmadığını, bölgedekilerden de herhangi bir geri dönüş talebi almadıklarını dile getirdi. Tayland’a her hafta sonu turist grubu gönderdiklerini anlatan Onaran, “Gece sokağa çıkma yasağı dolayısıyla otellerine erken döndükleri için sıkıntı yaşandığını söylüyorlar. Bu konuda da birçok eğlence merkezi de kapılarını daha erken saatlerde açmaya başladı. Bu soruna çare bulmaya çalışıyorlar” dedi. Coral Travel & ODEON Tours İç Pazar Müdür Vekili Mehmet Kamçı da, balayı çiftleri dışında iptalin yaşanmadığını söyledi. Kamçı, “Darbenin olduğu gün de Türk turistler programlarına devam ettiler, turlarını da iptal etmediler” dedi. Kamçı, 2013’te yaptıkları satışlara şimdiden ulaştıklarını ifade etti.

 

Türkler Tayland’ı neden tercih ediyor

 

2011’de 35 bin, 2012’de 47 bin 888 ve 2013’te ise 55 bin 465 Türk vatandaşının ziyaret ettiği Tayland, iklimi gereği yılın 12 ayı turistleri ağırlayabiliyor. Siyam olarak da bilinen Tayland, altın tapınakları, bembeyaz kumsalları, spa merkezleri, adaları ve renkli gece hayatıyla turistleri çekiyor. Türklerin seyahat frekansını artıran en önemli etken ise vize kolaylığı. Vizesiz 30 gün süreyle Tayland’ta kalabiliyorlar. Türkler iş içinde bölgeyi tercih ediyor. Türk şirketleri özellikle Pattaya bölgesinde bayi toplantıları düzenliyor. Tayland 2013’te turizm gelirlerini en hızlı arttıran ülke olmuştu.

 

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