Tayland'daki çatışmalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi

T24 - Tayland'ın başkenti Bangkok'da hükümet karşıtları ile ordu arasındaki çatışmalarda en az 20 kişinin öldüğü yaklaşık 800 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.





En çok ölü ve yaralıya neden olan çatışma, Tayland ordusu'nun Bangkok'taki hükümet karşıtlarının kamp kurduğu bir alanı ele geçirmek üzere operasyon düzenlemesi üzerine yaşandı.





BBC Türkçe'nin haberine göre asker ve polislerin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullandığı, protestocuların ise molotof kokteylleri ile karşılık verdiği bildiriliyor.





Yerli ve yabancı bazı gözlemciler güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi de kullandığını iddia etti.





Hükümet sözcüsü Panitan Vattanayagorn ise gerçek mermi kullanıldığı yolundaki iddiaları reddetti.





Güvenlik güçlerinin kampı dağıtma çabası ise başarısızlıkla sonuçlandı.





Hükümet ve göstericiler arasında ilan edilmemiş bir ateşkesin hakim olmasıyla birlikte bugün ile birlikte, 15 milyon nüfuslu Bangkok'ta durumun tekrar sakinleştiği de bildiriliyor.





Şiddet olaylarının, ülkenin son 18 yılının en kanlı olayları olduğu belirtiliyor.





Dün yaşanan çatışmalarda ölenlerden en az dördünün asker olduğu da belirtiliyor.





Kızıl gömlekliler olarak bilinen ve ağırlıklı olarak yoksullardan oluşan muhalif hareket aynı zamanda, devrik başbakan Taksin Şinavatra'ya da yakın görülüyor.





Hükümetin yeni seçime gitmesini isteyen göstericiler yaklaşık bir ay aydır kentin çeşitli kesimlerinde kamp kurmuştu.





Güvenlik güçleri dün, gün boyu süren çatışmalar ardından, yayınları durdurulduğu için göstericilerin işgal ettiği muhalif bir uydu televizyon istasyonunu da hükümet karşıtlarının elinden geri almıştı.





Önceki gün güvenlik güçlerini aşan binlerce hükümet karşıtı gösterici muhalif televizyon kanalını yeniden yayına sokmuştu.





İstasyonun güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmesi ardından yayınlara tekrar son verildi.





Yetkililer kanalın yalan haber yaydığını ve şiddet kışkırtıcılığı yaptığını savnuyor.





Yeni seçim isteyen protestocular üç haftadır başkentte hayatı felce uğratıyor.







Olağanüstü hal ilan edildi







Önceki gün Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı.





Protesto hareketinin bazı liderleri için de tutuklama emri çıkartıldı.





Kırmızı gömlek ve tişörtler giyen protestocular, darbeyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra şu an sürgünde yaşayan eski Başbakan Takhsin Şinavatra'nın taraftarları.





Gıyabında yargılandığı mahkemede yolsuzluktan suçlu bulunan eski başbakan, masum olduğunu savunuyor.





Televizyon istasyonuna düzenlenen baskından önceki saatlerde Tayland ordusundan yapılan açıklamada, göstericilere karşı gerekirse plastik mermi, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanılabileceği uyarısında bulunulmuştu.