Tayland’da Türk turist vurularak öldürüldü

Tayland’ın Koh Samui adasında Türk olduğu açıklanan ama kimlik bilgileri gizli tutulan bir turist bu sabah saatlerinde Chaweng adlı sahil barının güvenliği ile tartıştı ve görevli tarafından vurularak öldürüldü.

Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan Türk vatandaşının cesedinin yanında bir bıçak ve 100 bin baht (yaklaşık 3 bin dolar) nakit para bulunduğu bildirildi.

Kabin Srisa-ard adlı güvenlik görevlisi olay yerinde polisin gelmesini bekledi ve emniyet güçlerine teslim oldu.

Polis raporuna göre Türk turist gece saat 02.00 sularında alkollü olarak bara geldi ve kendisine servis yapılmasını istedi. Çalışanların barın kapandığını söylemesi üzerine ise olay çıkardı. Barın önünde bağırırken bir anda güvenlik görevlisiyle aralarında tartışma başladı. Bardaki görevlinin nefsi müdafaa kapsamında Türk turisti vurduğu iddia edildi.