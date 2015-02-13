T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tayland’da Türk turist vurularak öldürüldü

Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan Türk vatandaşının cesedinin yanında bir bıçak ve 100 bin baht (yaklaşık 3 bin dolar) nakit para bulunduğu bildirildi

13 Şubat 2015 14:34

Tayland’ın Koh Samui adasında Türk olduğu açıklanan ama kimlik bilgileri gizli tutulan bir turist bu sabah saatlerinde Chaweng adlı sahil barının güvenliği ile tartıştı ve görevli tarafından vurularak öldürüldü.

Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan Türk vatandaşının cesedinin yanında bir bıçak ve 100 bin baht (yaklaşık 3 bin dolar) nakit para bulunduğu bildirildi.

Kabin Srisa-ard adlı güvenlik görevlisi olay yerinde polisin gelmesini bekledi ve emniyet güçlerine teslim oldu.

Polis raporuna göre Türk turist gece saat 02.00 sularında alkollü olarak bara geldi ve kendisine servis yapılmasını istedi. Çalışanların barın kapandığını söylemesi üzerine ise olay çıkardı. Barın önünde bağırırken bir anda güvenlik görevlisiyle aralarında tartışma başladı. Bardaki görevlinin nefsi müdafaa kapsamında Türk turisti vurduğu iddia edildi.

 

ETİKETLER

Türk turisttaylandsahilöldürüldüvurulduemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24