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Dünya

Tayland'da sıkıyönetim ilan edildi

Bangkok sokaklarında ise askerler devriye gezmeye başladı

20 Mayıs 2014 12:14

Tayland'da altı aydır devam eden ve hükümeti işlevsiz hale getiren sokak gösterilerinin ardından ordu bu sabah saatlerinde sıkıyönetim ilan etti.

Bakanlar bile, ordunun bu şaşırtıcı kararını yerel saatle 03.00'te televizyonlardan öğrendi. Bangkok sokaklarında ise askerler devriye gezmeye başladı.

Sıkıyönetimi ilan eden Genelkurmay Başkanı Prayuth Chan-ocha ise protestoların can kaybı ve maddi zarara neden olmasından ötürü ordunun yönetime el koydupunu açıladı. Rrayuth, açıklamasında "Öncelikle bu şiddetin ülkedeki genel güvenliğe zarar vermesinden korktuk. İkinci olarak da hukuku düzeni ve ülke düzenini yeniden sağlamak için sıkıyönetim ilan ettik. Şimdi tüm aktivist gruplardan her türlü eylemlerine son vermelerini ve bu krizden çıkmak için bizlerle işbirliği yapmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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