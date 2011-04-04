-TAYLAND'DA SEL: 45 ÖLÜ BANGKOK (A.A) - 04.04.2011 - Tayland'da 2 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde ve toprak kaymasında ölenlerin sayısının 45 olduğu bildirildi. Hükümet doğal felaketler ajansı bugün yaptığı açıklamada, felaket yüzünden sel sularının çekilmediği 3 bölgede 40 binden fazla kişinin geçici barınaklarda yaşamaya başladığını kaydetti. Ajans, felaketten en çok zarar gören ve can kaybının en fazla olduğu Nakhon Si Thammarat bölgesine elektrik verilmesine başlandığını belirtti. Ülkenin güneyinde demiryolu ulaşımının sekteye uğradığını belirten ajans, 23 Martta başlayan yağışların yol açtığı felaketten 2 milyon kişinin etkilendiğini bildirdi. Ülkede geçen yıl sonunda meydana gelen sel baskınlarında 220 kişi hayatını kaybetmişti.