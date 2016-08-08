Tayland’da seçmen ‘cunta anayasası’ onayladı

Tayland, cunta yönetiminin hazırladığı anayasa taslağını oylamak için sandık başına gitti.

Tayland ordusu aylar süren siyasi istikrarsızlık ve şiddet olaylarından sonra 2014 yılında yönetime geldiğinde anayasayı da feshetmişti.

Seçim Komisyonu, oyların yüzde 94'ünün sayıldığını ve ilk belirlemelere göre seçmenlerin yüzde 61,4'ünün anayasa taslağına 'Evet' oyu verdiğini aktardı.

Tam sonuçların Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Yeni anayasanın savunucuları, siyasi kargaşanın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için gerekli olduğunu ifade ederken, muhalifler ise askerin gücünü artıracağı eleştirisini yapıyor.

Yeni anayasa taslağına karşı kampanyalara yasak getirilmiş, onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.

Tayland'ın en büyük siyasi partileri de anayasayı reddetti.

Başbakan Prayuth Chan-ocha, Bangkok'ta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Oyunuzu kullanın çünkü bugün ülke geleceği için mühim bir gün. Bu sizin göreviniz ve uluslararası alanda kabul gören demokrasinin bir parçası" dedi.

Oy verme işleminde güvenlik önlemleri kapsamında 200 bin polis görevlendirildi.

Bangkok'tan bildiren BBC muhabirleri oy verme işleminin rahat geçtiğiniz ara ara uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

Bağımsız seçim gözlemcilerinden oluşan gruplar oylama sürecini izleyebilmek için izin talep etti ancak bu talep Seçim Komisyonu tarafından reddedildi.

Pokemon uyarısı

Diğer yandan seçim komitesi yetkilileri, Tayland'da Cumartesi günü kullanıma açılan Pokemon Go oyununu oy verme merkezleri çevresinde oynayanların cezalandırılacağını duyurdu.

Seçim komisyonu yetkilisi Somchai Srisutthiyakorn, "Bazı durumlarda Pokemonlar oy kullanılan merkezlerde ortaya çıkabilir, lütfen oynamayı bırakın" dedi.

Yaklaşık 50 milyon seçmen "Anayasa taslağını kabul ediyor musunuz" sorusuna "Evet" ya da "Hayır" yanıtını verdi.

Seçmenlere ayrıca, atanan senatonun başbakan seçiminde parlamentonun alt kanadına katılmasını onaylayıp onaylamadıkları da soruldu.

Anayasa taslağına seçmenlerin çoğunun 'Evet' oyu ermesi, taslağın onaylandığı ve yasallaşacağı anlamına geliyor. Başbakanın gelecek yıl düzenleneceğini açıkladığı seçime kadar da askerin meşruiyeti artmış oluyor.

Tayland ordusu, ülkedeki istikrarsızlık ve ayrımcı politikalardan yolsuzluğa bulaşan politikacıları sorumlu tutuyor.

Mart ayında kamuoyuyla paylaşılan anayasa taslağı, oylama işlemiyle tek parti hükümetinin parlamentonun alt kanadında sandalyelerin çoğunluğunu elde etmesini zorlaştırıyor.

Yapılan çağrılardan biri de 250 sandalyeli parlamentonun tamamen cunta yönetimi tarafından atanması.

Darbeden önce parlamentonun üst kanadının yarısından fazlası doğrudan seçimle belirleniyor geri kalanların ataması yapılıyordu.

Değişiklikleri ordunun atadığı milletvekillerinin, tek partinin çoğunluğu sağlayamaması durumunda doğrudan karar mekanizmasında yer almasını öngörüyor.