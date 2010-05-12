Tayland'da protestoculara sert önlemler

T24- Hükümet karşıtı gösterilerin 2 aydır devam ettiği Tayland'da, protestocuları dağıtmak için sert önlemler alınacağı belirtildi.



Ordu sözcüsü Sansern Kaewkamnerd, elektrik ve su, gıda gibi gerekli ihtiyaçların kesileceğini, protestocuların 5 haftadır işgal ettiği Bangkok bölgesine girişlerin gece yarısından itibaren kapatılacağını kaydetti.



"Bugün ayrılmazlarsa önlemlerin alınması başlayacak" diyen sözcü, bu önlemlerin de işe yaramazsa güç kullanılacağını belirtti.



Protestocular ise sert önlemler alınacağı ve güç kullanılacağı yönündeki açıklamadan sonra eylemlerine son vermeyeceğini bildirdi.



Taylandlı yetkililer, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce protestocuyu, Bangkok'un merkezinde kurdukları karargahtan nasıl çıkarılacağı konusunda ikilem yaşıyor.



Göstericiler, protestolarına son vermek için, 10 nisanda askerler ve protestocular arasındaki çatışmada 25 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları Başbakan Yardımcısı Suthep Thaugsuban'ın, polise teslim olmasını talep ediyor.



Devrik Başbakan Taksin Şinavatra yanlısı, hükümet karşıtı "Kırmızı Gömlekliler", Başbakan Abhisit Vejjajiva'nın ordunun da yardımıyla gayrimeşru yollardan iktidara geldiğini iddia ediyor, hükümetin istifası ve erken seçimler yapılması talebiyle 2 aydır gösterilerini sürdürüyor. (Cnntürk)