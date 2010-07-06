Tayland'da olağanüstü hal uzatıldı

T24- Tayland hükümeti, başkent Bangkok ve 18 eyalette yürürlükte olan olağanüstü hal yasasının süresini uzatma kararı aldı.



Tayland'daki şiddet olaylarında 90 kişi öldü.



Aylar süren hükümet karşıtı gösteriler üzerine bu yılın başlarında uygulanmaya başlanan olağanüstü hal yasasının süresi yarın doluyordu.



Başbakan Abhisit Vejjajiva, BBC'ye yaptığı açıklamada, olağanüstü hal uygulamasının aşamalı olarak kaldırılabileceğini ifade etmişti.



Ancak Abhisit'in bu açıklamasından bir süre sonra ordu yetkilileri, polis ve bakanlıklardan temsilcilerin bulunduğu olağanüstü hal komitesi CRES, oybirliğiyle olağanüstü halin uzatılmasından yana karar alınması yolunda görüş bildirdi.



Şiddet olayları



Cres, 90 kişinin öldüğü şiddet olayları üzerine oluşturulan bir kurum.



Olağanüstü hal yasaları kapsamında şimdiye kadar 400'den fazla kişi gözaltına alındı.



Uluslararası Kriz Grubu, yayımladığı raporda olağanüstü hal yasasının derhal kaldırılması gerektiğini ifade ederken, hükümet karşıtı hareketin "meşru geriliminin, yeraltına kaymakta olduğu ve bunun yasadışı şiddet eylemlerini doğurabileceği" uyarısında bulunmuştu.