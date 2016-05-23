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Dünya

Tayland'da okul yurdunda yangın; 17 öğrenci hayatını kaybetti

38 öğrencinin kaldığı yurtta, öğrencilerin yaşları 5-13 arasında değişiyor

23 Mayıs 2016 22:56

Tayland'da bir yatılı okulun yurdunda çıkan yangında en az 17 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, yangının çıktığı pazar günü geç saatlerde çocukların büyük çoğunluğunun uykuda olduklarını söylüyor.

Chiang Rai bölgesindeki Pithakkiart Witthaya yatılı okulundaki kız öğrencilerin çoğunluğunun bölgedeki yoksul ailelerin çocukları olduğu bildirildi.

Yurtta 38 öğrencinin kalmakta olduğunu belirten yetkililer, çocukların yaşlarının beş ila 13 arasında değiştiğini aktarıyor.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırmakta olduklarını kaydederken, Chiang Rai'nin vali yardımcısı, olay sırasında uyanık olan bazı çocukların kaçabildiklerini, uykuda olanların ise kaçamadıklarını, bu nedenle can kaybının yüksek olduğunu söyledi.

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