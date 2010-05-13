Tayland'da muhalif lider vuruldu

T24- Hükümet karşıtı gösterilerin iki aydır devam ettiği Tayland'da protestocuların toplandığı alanda silah ve patlama sesleri duyuldu. "Kırmızı Gömlekliler" olarak adlandırılan protestocuların lideri General Hattiya Savasdipol'ün vurulduğu bildirildi.



AFP'nin bölgedeki foto muhabiri ve Tayland televizyonları, göstericilerin toplandığı alandan silah ve patlama sesleri geldiğini bildirdi.



Bir hemşire ise hükümet karşıtı "Kırmızı Gömlekliler" olarak adlandırılan protestocuların lideri General Hattiya Savasdipol'ün (58) vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirtti.



Generalin kaldırıldığı Hua Çiev hastanesinde görevli hemşire, "Hattiya'nın göğsünden vurulduğunu, durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlandığını" söyledi.



Öte yandan, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.





Tayland'da, hükümet karşıtı gösterilerin devam etmesi halinde başbakan tarafından 14 Kasım'da yapılacağı belirtilen erken seçimlerin yapılmayacağı bildirilmişti.



Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva'nın genel sekreteri Korbsak Sabhavasu, "Kırmızı Gömleklilerin" uzlaşıya giden yol haritasına dahil olmayı sadece sözlü olarak kabul ettiklerini kaydederek, "Ancak gösterilere son verme kararı almadılar, bu durumda seçimlerin öngörüldüğü gibi düzenlenmesi imkansız. Başbakan, hükümet de dahil herkesin özgürce ve engelleme olmaksızın çalışabilme imkanı olması durumunda, hükümetin seçimleri düzenleyebileceğini söyledi. Ancak durumda bir ilerleme yok" dedi.





Korbsak, "seçimlerin olmaması durumunda parlamentonun alt kanadının lağvedilmesine de gerek olmadığını" kaydetti.



Öte yandan, Tayland ordusu sözcüsü, Bangkok'ta gösterilerin düzenlendiği bölgeyi ablukaya almak için zırhlı araçların bölge çevresinde mevzileneceğini, kimsenin bölgeye girişine izin verilmeyeceğini belirtti.



Hükümet karşıtı göstericiler, hükümetin başkent Bangkok'taki ablukayı kaldırmamaları halinde elektrik ve sudan mahrum bırakılacakları yönündeki ültimatomunu reddetmişti.



Göstericiler, eylem yaptıkları yeri terk etmeden önce bazı garantiler istiyor.



Tayland'da mart ortasından beri devam eden siyasi kriz yüzünden 29 kişi öldü, bin civarında kişi yaralandı. (Cnntürk)