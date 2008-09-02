Tayland'da muhalefet isyanı

Ülkede muhalefette bulunan 'Demokrasi İçin Halkın İttifakı' partisini destekleyen gruplar, bir haftadır hükümet binalarını işgal altında tutuyor. Çatışmalar, hükümet yanlılarının binalara yürümeye çalışmasının ardından patlak verdi.Demokrasi için Halkın İttifakı, yolsuzlukla suçlanan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın devrilmesi için 2006 yılında gösteriler düzenlemiş ve ordu darbeyle Taksin Şinavatra'yı iktidardan uzaklaştırmıştı. Parti, şu an Tayland'da iktidarda olan Halkın İktidarı Partisi'nin siyasi yasaklı olan ve İngiltere'de yaşayan Taksin Şinavatra'nın güdümünde olduğunu savunuyor. Bu nedenle hükümetin istifasını istiyor.Ayrıca 2007 yılında kabul edilen anayasaya getirilmesi planlanan değişikliklerden de vazgeçilmesini talep ediyorlar. Söz konusu değişikliklerin, Şinavatra hakkındaki suçlamaları düşürecek bir yasal zemin hazırlayacağı yorumları yapılıyor. Muhalifler, parlamentodaki milletvekillerinin büyük oranda 'seçilerek' değil 'atanarak' göreve gelmesini ve ordunun siyasette bir hakem görevi görmesini de istiyorlar.

Seçim komisyonu: İktidar partisi kapatılsın

Bu arada, Tayland Seçim Komisyonu da, iktidardaki Halk İktidarı Partisi'nin seçim yolsuzluğu nedeniyle kapatılmasını istedi. Komisyonun Genel Sekreteri Suthiphon Thawichaikan, yaptığı açıklamada, 5 üyenin, Halk İktidarı Partisi'nin aralık ayında yapılan genel seçimlerde oy satın alarak suç işlediğine karar vererek oy birliğiyle feshedilmesini istediğini belirtti.

Kararın savcılara bildirileceği ve savcıların da nihai karar için dosyanın anayasa mahkemesine sunulup sunulmayacağına karar vereceği ifade edildi. Mahkemenin, partinin feshedilmesiyle ilgili nihai kararı vermesinin aylar alacağı kaydediliyor. Partinin feshedilmesine karar verilmesi durumunda, aralarında Başbakan Samak Sundaravej ve Maliye Bakanı Surapong Suebwonglee'nin de bulunduğu 33 parti üyesi görevden alınacak ve 5 yıl siyasetten uzak kalacak.



Tayland'daki tüm televizyonlardan yerel saatle 07.00'de yayınlanan haberde, Başbakan Samak Sundaravej'in başkent Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ettiği ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Anupong Pachinda'nın olağanüstü hal süresince barışı koruma görevinden sorumlu olduğu belirtildi.Bangkok'ta uygulamaya konulan olağanüstü hal kentte sivil hakların büyük bölümünün askıya alınmasını ve ordunun kentte polisin görevlerini üstlenmesini öngörüyor. Ordunun, düzeni sağlamak için polise yardımcı olmak üzere asker takviyesi yapmak, beş kişiden fazla kişinin toplanmasını yasaklamak, herhangi bir yerde bulunan kişileri uzaklaştırmak ya da gözaltına almak, "kamu sağlığına zarar verebilecek" haberler üzerine sınırlandırmalar getirmek gibi yetkileri bulunuyor.Öte yandan, başkent Bangkok'taki Başbakanlık bürosunu işgal eden göstericiler kentte ilan edilen olağanüstü hale karşın işgal ettikleri Başbakanlık bürosunu terk etmeyi reddettiler.Göstericilerin lideri Chamlong, Başbakanlık bürosunun içinde kendisini dinleyen binlerce Demokrasi İçin Halk İttifakı partisi taraftarının önünde yaptığı konuşmada ''Hepimizi almaya yetecek kadar hapishane yok'' diye konuştu.Tayland'ın Genelkurmay Başkanı da, başbakanlığı işgal eden göstericilere karşı güç kullanılmayacağını söyledi. General Anupong Paochinda, yaptığı basın toplantısında, ordunun "halkın yanında olduğunu" söyledi. Paochinda, göstericileri asker ve polis müdahalesiyle dağıtmanın daha çok soruna yol açacağını düşündüklerini belirtti.