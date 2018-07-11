Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklardan ilk görüntü paylaşıldı

Tayland'da günler süren çalışmaların ardından ahsur kaldıkları mağaradan kurtarılan 12 çocuk ve antrenörlerinin hastaneden ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Yaşları 11 ile 17 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da gezi için gittikleri mağarada suların birden yükselmesiyle mahsur kalmıştı. Çocuklar ve antrenörleri 9 gün sonra ekipler tarafından bulundu. Riskli ve tehlikeli bir operasyon sonunda, mahsur kalışlarının 18. gününde yeniden yeryüzüne çıktılar.

Operasyonun ilk günü 4 çocuk dışarı çıkarıldı. Pazartesi günü ise erken saatlerde dalgıçlar 4 çocuğu daha su basmış olan mağaradan çıkarmayı başardı.

Çocuklar ambulanslar ve helikopterlerle hastaneye götürülürken, basının görüntü almasına izin verilmedi.

Salı günü ise içeride kalan son çocuklar da antrenörleri ile birlikte sağ olarak mağara dışına çıkarıldı.

Mağaradan çıkarılan çocuklar hastaneye götürülerek sağlık taramasından geçirildi. 2 çocuğun ciğerlerinde enfeksiyon saptandı. Bunun dışında çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Ancak bağışıklık sistemi zayıflayan çocukların 7 gün boyunca gözetim altında tutulacağı açıklandı. Bu süreçte aileleri özel giysiler giyerek çocuklarına iki metre kadar yaklaşabildi.