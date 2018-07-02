T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tayland'da kaybolan 12 çocuk futbolcuya ulaşıldı

Çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi

02 Temmuz 2018 22:45

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksi içinde kaybolan 12 çocuk futbolcu ve antrenöre 10 gün sonra ulaşıldı.

Açıklama bölge valisinden geldi. Çocukların ve koçlarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Dalgıçlar tarafından bulunan çocukların durumunun iyi olduğu ancak henüz mağaradan çıkarılmadıkları belirtildi.

Tüm Tayland, günlerdir çocuklardan gelecek iyi haberi bekliyordu.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri,  23 Haziran umartesi günü girdikleri mağrada kaybolmuştu. 16 yaş altı futbol takımında oynayan çocukların mağarayı su basması sonucu dışarı çıkamadıkları belirtiliyordu.

ETİKETLER

Taylandçocukfutbol takımıkayıp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24