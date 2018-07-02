Tayland'da kaybolan 12 çocuk futbolcuya ulaşıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksi içinde kaybolan 12 çocuk futbolcu ve antrenöre 10 gün sonra ulaşıldı.

Açıklama bölge valisinden geldi. Çocukların ve koçlarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Dalgıçlar tarafından bulunan çocukların durumunun iyi olduğu ancak henüz mağaradan çıkarılmadıkları belirtildi.

Tüm Tayland, günlerdir çocuklardan gelecek iyi haberi bekliyordu.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran umartesi günü girdikleri mağrada kaybolmuştu. 16 yaş altı futbol takımında oynayan çocukların mağarayı su basması sonucu dışarı çıkamadıkları belirtiliyordu.