Tayland'da hükümete demokratik darbe!

Hükümet karşıtı gösterilerle sarsılan Tayland’da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Somchai Wongsawat'ın lideri bulunduğu, iktidarın büyük ortağı Halk Gücü Partisi (HGP) ile iktidarın küçük ortakları Chart Thai Partisi ve Matchima Thipataya Partisi’ni, seçimlerde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle kapattı.Anayasa Mahkemesi ayrıca, Başbakan Somchai ile HGP'li 36 parti ileri geleni ile Matchima Thipataya ve Chart Thai Partisi'nin önde gelen liderlerine 5 yıl siyaset yasağı getirdi.Bu arada, HGP'nin mahkeme tarafından yasaklanmayan üyelerinin "yollarına devam ederek" yeni bir hükümet kuracakları bildirildi.Konuya ilişkin basına açıklama yapan eski bakanlardan Jakrapob Pankair, mahkeme kararının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. Jakrapob, "ama üyelerimiz yollarına devam etmeye kararlı ve yine halen sahip olduğumuza inandığımız çoğunluğumuza dayanarak yeni bir hükümet kuracağız" dedi.Tayland'ın 2006'da bir darbe ile görevden uzaklaştırılan sürgündeki eski başbakan Thaksin Shinawatra'ya yakın bir isim olarak bilinen Jakrapob'un söz konusu açıklamayı Tayland'ın dışında, adını açıklamadığı bir ülkeden yaptığı bildirildi.Tayland Başbakanı Somchai Wongsawat da, anayasa mahkemesinin partisini kapatma ve kendisine siyaset yasağı getirme kararını kabul ettiğini açıkladı.Gösteriler ve şiddet olayları yüzünden bir haftadır Bangkok'un 700 km kuzeyindeki Chiang Mai'ye "sığınan" Wongsawat, anayasa mahkemesinin seçim yolsuzluğu nedeniyle parti kapatma cezası vermesinden sonraki ilk açıklamasında, mahkeme kararını kabul ettiğini bildirdi."Görevim sona erdi" diyen 61 yaşındaki başbakan, "Bundan böyle sade vatandaşım" dedi. Başbakan, "Fakat böyle bir karar beklemiyordum. Ben, kendim için değil, millet için elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.