Tayland'da gösteriler bitti pazar kuruldu!

T24- Tayland'da son üç aydır eylemlere ve kanlı gösterilere sahne olan başkent Bangkok'un merkezi caddesinde dev pazar kuruldu. Bangkok esnafının gösteriler sonucu zarar gören işlerini canlandırmak için kurulan indirimli pazar, halktan yoğun ilgi görüyor. Pazarı 500 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz haftalarda şiddet eylemleri ve gösterilerle akıllarda kalan Tayland, bugünlerde yaralarını sarmakla meşgul. Muhalif Kırmızı Gömlekli grup, 10 hafta boyunca ülkede gösteri düzenlemiş ve hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda 85 kişi ölmüş ve bin 400 kişi yaralanmıştı. Şimdi yaralarını sarmaya çalışan Tayland'da toplumsal birlik ve beraberlik yeniden tesis ediliyor.



Bangkok'un en işlek ticaret caddelerinden biri olan ve olaylar süresince trafiğe kapalı kalan Silom Caddesi bugün yine kapalıydı. Fakat bugünkü durum gösterilerle ilgili değildi. Olaylarda kapalı kalan ve bazıları ateşe verilen alışveriş merkezlerindeki dükkan sahiplerine zararlarını karşılamak ve yardımcı olmak için trafiğe kapatılan cadde, dev bir pazara dönüştü. İrili ufaklı yaklaşık bine yakın dükkanın açıldığı dev pazarda yok yoktu.



Bangkok'ta 3 gün açık kalacak olan pazardan sonra da satıcılar kaderlerine terk edilmeyecek. Yanan alışveriş merkezleri, isteyen dükkan sahiplerine diğer şubelerinde 6 aya kadar kira ödemeksizin iş yapma imkanı sunuyor. Hükümet de işyerleri zara görenlere tazminat ödeme hazırlığı içerisinde. Olaylar sebebiyle işini kaybedenler de 6 ay boyunca işsizlik tazminatı alacaklar.



Bu arada dün 180 bin kişinin ziyaret ettiği indirimli pazarda, yaklaşık 2 milyon liralık alış veriş yapıldığı bildirildi. Bangkok makamları, pazar yerinin bugün 200 bin, yarın ise 250 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyor. Ticaret hacminin ise hedeflenen 5 milyon lirayı (dükkan başına bin 500-5 bin lira) aşması bekleniyor.



Hükümetin çalışmaları özellikle turizm ve üretim sektörlerini yakından ilgilendiriyor. Olaylar sebebiyle milyarlarca dolarlık zarara uğrayan turizm endüstrisine yeniden hayat vermek için önlemler yolda. Bir diğer yandan hükümet, 1 Haziran'dan itibaren kurulacak yeni şirketlere 15 yıl boyunca stopaj vergisi muafiyeti getirmişti.





Öte yandan Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva olayları dış dünyaya anlatmak için çaba içerisinde. Bugün yabancı basın temsilcileriyle ve uluslararası misyon şefleriyle bir araya gelen Vejjajiva, olayların çıkışı ve şiddete dönüşmesinin sebepleri hakkında bilgi verdi.