Tayland'da göstericiler televizyon binasını bastı

T24-



Kırmızı gömlekliler 12 Mart'tan beri protestoyu sürdürüyor.



Başkent Bangkok'un kuzeyinde yer alan televizyon binasının etrafını çevreleyen güvenlik birimleri göz yaşartıcı bomba kullandı.



Fakat geri çekilmeyen protestocular asker ve polis birliklerini dağıtarak binaya girmeyi başardı.



Olay mahalindeki BBC muhabiri, binanın dışında görünürde hiçbir güvenlik görevlisi kalmadığını söylüyor.



Tayland'da hükümetin istifa etmesini ve derhal erken seçime gidilmesini talep eden muhalif protesto hareketi son üç haftadır başkentte gösteriler düzenliyor.



Dün Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.



Protesto hareketinin bazı liderleri için de tutuklama emri çıkartıldı.



Üzerlerine topluca kırmızı gömlek ve tşörtler giyen protestocular, darbeyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra şu an sürgünde yaşayan eski Başbakan Takhsin Şinavatra'nın taraftarlarından oluşuyor.



Gıyabında yargılandığı mahkemede yolsuzluktan suçlu bulunan eski lider, masum olduğunu savunuyor.



Televizyon istasyonuna düzenlenen baskından önceki saatlerde Tayland ordusundan yapılan açıklamada, göstericilere karşı gerekirse plastik mermi, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanılabileceği uyarısında bulunuldu.