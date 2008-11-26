Tayland'da göstericiler havaalanını ele geçirdi

* Tayland Genelkurmay Başkanı ise, ülkede giderek derinleşen siyasi krizi aşmak için seçimle işbaşına gelen hükümetten parlamentoyu feshetmesini isteyerek, erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

Tayland'da tekrar patlak veren ve hükümeti istifaya çağıran eylemler kapsamında, biri havaalanında olmak üzere, başkent Bangkok'ta 4 patlama meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı saldırılarda ölen olmadı. The Bangkok Post gazetesi, havaalanında 3 bin kadar yolcunun mahsur kaldığını, yüzleri maskeli DİH mensubu göstericilerin kontrol kulesinde görüldüklerini duyurdu.DİH liderleri eylemlerini başbakan Somchai Wongsawat'ın istifasına kadar sürdüreceklerini bildirdi. Ülkenin en büyük uluslararası havaalanının kapalı kalmasının maddi maliyeti şimdiden 2 milyon doları buldu. Bekleyen yolcuların çileden çıktıkları öğrenildi.Polis yetkilileri, 8 bin kadar göstericinin havaalanında bulunduğunu belirtirken, Hava Trafik sözcüsü, en azından bugün bütün gün alanın kapalı kalacağını açıkladı.Singapur Havayolları, Bangkok'tan kalkan ve Bangkok'a giden uçuşlarını askıya aldığını belirtirken, uygulamanın bugün süreceğini, sonraki günlerdeki uçuşların durumuyla ilgili açıklamanın ise daha sonra yapılacağını aktardı.Avustralya ve Yeni Zelanda, Tayland'daki karışıklıklar yüzünden bu ülkeye gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısı yayınladı.Ekim ayında yine aynı grubun protesto eylemleri sırasında çıkan olaylarda iki kişi ölmüş 500 kadar kişi de yaralanmıştı.Kraliyet yanlısı ittifak 2006'daki başarısını tekrarlamak istiyor. Bundan iki yıl önce yapılan kitlesel gösteriler askerin müdahelesine ve zamanın başbakanı Taksin Şinawatra'nın görevden alınmasına yol açmıştı.Milyoner bir işadamı olan eski başbakan Taksin Şinawatra yolsuzlukla suçlanıyordu. Ama 2007 sonlarında yapılan seçimleri yine Taksin yanlıları kazandılar.Kraliyet yanlısı muhalefet ittifakı genel oya dayalı genel seçim sistemi yerine, mesleki ve sosyal temsile dayalı farklı bir sisteme geçilmesini istiyor.Yeni hükümet muhalefetle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ama aynı zamanda anayasa değişikliği planlarını meclisten geçirmeye çalışıyor.Muhalefet bu değişikliklerin eski başbakan Taksin Şinawatra'nın yeniden iktidara gelişinin yolunu açmaya yönelik olduğunu söyleyerek tepki gösteriyor.Şu andaki başbakan Somçay Wongsawat'ın kayınbiraderi olan Taksin Şinawatra halen sürgünde yaşıyor.