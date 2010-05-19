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Dünya

Tayland'da gerilim yeniden tırmandı

Tayland hükümeti, karşıtlarının başkent Bangkok'un merkezindeki operasyonda zafer elde ettiğini bildirdi.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Hükümet ile muhalifler arasındaki krizin sürdüğü Tayland'da gerilim bir kez daha tırmandı. Tayland ordusu ve polis, Kırmızı Gömlekliler olarak bilinen protestocuların konuşlandığı bölgeyi abluka altına aldı. Zafer ilan eden hükümet, orduya ayaklanma durumunda acil ateş izni verdi. Çıkan olaylarda ise 5 kişi öldü. 





Hükümet sözcüsü Panitan Wattanayagorn, devrik Başbakan Taksin Şinavatra yanlılarından oluşan "Kırmızı Gömleklilerin" liderlerinden bazısının alandan kaçtığını söyledi. Sözcü, ordunun, protesto alanının güneyindeki Lumpini parkının denetimini elde ettiğini de belirtti.

Polisten yapılan açıklamada, hükümet karşıtı Kırmızı Gömleklilere zırhlı araçlarla müdahale eden orduya öldürme izni çıktığı kaydedildi.

Bu arada, askerlerin müdahalesi sırasında ölenlerin sayısının 5 olduğu bildirildi.

Bangkok polisinden Piya Uthayo, "İtalyan gazeteci hariç 4 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var" açıklamasında bulundu.

Ölen İtalyan gazetecinin 48 yaşında olduğu ve karın bölgesinden aldığı yarayla öldüğü belirtildi.

Olayları izleyen bir Hollandalı gazetecinin de omzundan yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Ordu bariyerleri aştı

Bangkok'ta sabah saatlerinden itibaren yığınak yapmaya başlayan askeri birlikler, protestocuların araç lastiği ve ağaç parçalarıyla yaptığı bariyerleri geçti.

Protesto gösterilerinin ilk gününden bu yana en büyük çaplı operasyon olarak tanımlanan bu sabahki gelişmeler, yüzlerce askerin erken saatlerde kente girerek, 3 ila 5 bin arasında oldukları tahmin edilen protestocuların bulunduğu bölge çevresinde konuşlandırılmasıyla başladı.

Görgü tanıkları, zırhlı araçların eşliğindeki askerlerin dikenli tel, yangın söndürücü taşıdıklarını, silah seslerinin de duyulduğunu kaydetti.

Bölgede askeri helikopterlerin uçtuğu görülürken, askerler sık sık hoparlörlerle "bölgedekilerin bir an önce ayrılması, operasyon yapılacağı" uyarısında bulunuyor.

Başkent Bangkok'un en yoğun iş merkezlerinin bulunduğu bölgeyi haftalardır işgal etmiş durumda.

Muhalifler hükümetin istifasını istiyor, hükümet ise anlaşmaya yanaşmıyor; "Gösteriler durursa görüşürüz" diyor.

Güvenlik güçleriyle protestocular arasında Mart ayı ortalarında başlayan çatışmalar sırasında şimdiye kadar 68 kişi öldü, yaklaşık 1700 kişi yaralandı.


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