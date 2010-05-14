Tayland'da gerginlik devam ediyor

T24- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ordunun, yeni bir kontrol noktası oluşturmak için bir araya gelen hükümet karşıtı göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.





Reuters muhabiri, ordunun müdahalesinin ardından bir pazar yerinde biraraya gelen göstericilerin toplandıkları ana bölgeye doğru geri çekildiğinin kaydedildiğini belirtti.



"Kırmızı Gömlekliler" adlı grubun, askerlerin Bangkok'un merkezinde toplandıkları ana merkezlerine doğru ilerlemelerini engellemek için bir otobüsü de ateşe verdiği bildirildi.



Bu arada, bölgede görev yapan AP foto muhabiri, kent merkezinde silahs eslerinin duyulduğunu ve bazı göstericilerin askeri araçları ateşe vermeye çalıştıklarının gözlemlediğini söyledi.



Dünkü olaylar



Bu arada yetkililer, Bangkok'ta dün bir kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olaylarda göğsüne mermi isabet eden göstericilere yakın Taylandlı generalin durumunun ağır, hayatta kalma şansının çok az olduğunu bildirdi.



Başkentte durumun giderek kötüleşmesi üzerine ABD'nin büyükelçiliğini kapatmasının ardından İngiltere de aynı yola başvuracağını açıkladı.