-TAYLAND'DA EN UZUN ÖPÜŞME REKORU KIRILDI PATTAYA (A.A) - 14.02.2011 - Tayland'da, Sevgililer Günü kutlamaları çerçevesinde en uzun süre öpüşme rekoru kırıldı. Pattaya sahilinde toplanan biri eşcinsel 14 çiftten 7'sinin, 2009 yılında Almanya'da kırılan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 32 saat 7 dakika 14 saniyelik en uzun öpüşme rekorunu geçerek, yeni bir rekor kırdıkları belirtildi. Alman Felix Werth ve Taylandlı karısı Ulairat Uthaboon ile Taylandlı 6 çiftin başarıya ulaştığı 32 saati aşan rekor denemesi, dün yerel saatle sabah 06.00'da başladı. Rekor denemesi sırasında çiftler sadece tuvalet ihtiyacı için bulundukları yerden ayrılabildi, oturmalarına ve uzanmalarına izin verilmedi. Yiyecek, içecek ihtiyaçlarını öpüşmeyi bırakmadan pipetlerle karşılamalarına izin verilen çiftlerden rekoru kıranlar, bin 624 dolar değerinde pırlanta yüzük ve 3 bin doların üzerinde nakit parayla ödüllendirilecekler. -SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİN'DE KAN BAĞIŞIYLA KUTLANDI Sevgililer Günü Çin'in Dalian şehrinde kan bağışıyla kutlandı. Çin Uluslararası Radyosu'nun bildirdiğine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki liman şehri Dalian'da 12-14 Şubat günleri arasında düzenlenen "Sevgililer Gününde Kan Bağışı" adlı kampanyada, 200 bin mililitreden fazla kan toplandı. Şehirdeki Kan Merkezi'nin yetkilileri, kampanyanın başladığı 12 Şubat'tan itibaren her gün bini aşkın çiftin kan bağışı için geldiğini ve geleneksel Bahar Bayramı'nın ardından toplanan bu kanla, kentteki kliniklerin kan ihtiyacının karşılanmasının güvence altına alındığını belirtti. Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunanlara, Sevgililer Günü hediyesi olarak gül ve çikolata verildi. -GOOGLE'DAN SEVGİLİLER GÜNÜ LOGOSU 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle hazırlanan ''Google'' logosunda, Pop Art sanatçısı Robert Indiana'nın yaptığı ''Love'' adlı çalışmasından esinlendiği görülüyor. İmleç, logonun üzerine getirildiğinde ''Google ve Robert Indiana'dan Sevgililer Günü'' yazısı çıkıyor. ''Doodle'' olarak nitelendirilen bu özel tasarımlı logolar, 1999 yılından itibaren Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıldı. Özel logo uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.