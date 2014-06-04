Tayland'da darbe karşıtlarından üç parmaklı sessiz protesto

Tayland'ın kırmızı gömlekliler olarak anılan Pheu Thai Partisi aktivistlerinden Pruek Prueksunan'ın, Kraliyet Ordu karargâhına girerken darbe karşıtı bir hareket olarak üç parmak selamı vermesi, ülkede 'sessiz protesto' dönemi başlattı.

Cunta yönetimi tarafından ifadeye çağırılan 27 aktivistten biri olan Prueksunan, sabah saatlerinde geldiği ordu karargahında, ifade öncesi girişte gülümseyerek üç parmağını sallayarak kitleyi selamladı.

Selamlama sonrası sosyal medyada büyük destek görürken, meydanlarda da insanlar protesto amaçlı, Prueksunan gibi üç parmak işareti yapmaya başladı.

Darbe sözcüsü olarak anılan Winthai Suwaree, "Bu hareket 'açlık oyunları' filminde kullanılmış bir hareket. Yapılış amacının iyi gözden geçirilmesi gerekir" dedi.