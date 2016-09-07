Tayland'da bombalı saldırı; 2 ölü, 8 yaralı

Tayland'ın güneyinde yer alan Ban Taba Okulunun önünde düzenlenen bombalı saldırıda, dört yaşında bir kız ile babası hayatını kaybederken aralarında öğretmen ve velilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

BirGün'de yer alan habere göre, Tak Bai karakolundan teğmen Nopadol Kingtong yaptığı açıklamada, polisin okulun önündeki trafiği yönlendirdiği sırada, motosiklete yüklenmiş bir bombanın patlaması sonucu yaşanan olayda, 4 yaşındaki bir kız çocuğu ile babasının öldüğünü, ayrıca 4'ü polis memuru olmak üzere 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada ise, Güney Tayland'da devam eden şiddet olaylarının çocuklar üzerindeki etkilerinin endişe verici olduğu ifade edildi.

UNICEF Tayland temsilcisi Thomas Davin, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Okullar, çocukların öğrendiği, keşif yaptığı ve eğlendiği mekanlar olmalı" dedi.

Hiçbir çocuğun veya eğitimcinin korku ve saldırılar altında yaşamaması gerektiğini söyleyen Davin, çocukların güven içinde korunabilmeleri için tüm taraflara çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Prawit Wongsuwan da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılacağını belirtti.

Geçen ay, Tayland'ın güneyinde 4 kentte meydana gelen patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş aralarında turistlerin de bulunduğu 35 kişi yaralanmıştı.

Geçen yıl 17 Ağustos'ta ise, başkent Bangkok'un ticari merkezi Rajprasong'daki Erawan Tapınağı yakınındaki düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi yaralanmıştı.