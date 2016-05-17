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Dünya

Tayland'da bir ada turizme kapanıyor

Ada kapasitesi 70 kişilik olmasına rağmen, talep binlere ulaşıyordu

17 Mayıs 2016 17:51

Tayland Hükümeti, doğal kaynaklar ve çevre olumsuz etkilendiği için Tachai adasındaki turistik faaliyetleri durdurma kararı aldı. 

Tayland'da, muson sezonu nedeniyle Mayıs ortasından Ekim ortasına kadar Milli parkların tamamına yakını kapalı kalıyor. Bangkok Post gazetesi, Similan Milli Parkı'nın içinde bulunan ada için aynı durumun geçerli olmadığını ve bir daha hiç turizme açılmayacağını yazdı. 

Özellikle son yıllarda Phuket gibi popüler adaları tercih etmeyen turistlerin alternatif tatil yeri haline gelen Similan Adaları'na dalış yapan turistler, yoğun ilgi gösteriyordu.

Yerel medyada, ada sahilinin yaklaşık 70 kişilik kapasitesi olduğu fakat adadaki turist sayısının zaman zaman binin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Milli Parklar Genel Müdürü Tunya Netithammakul, "Verilen zarar telafisi mümkün olmayacak boyuta gelmeden önce adayı turizme kapatıp çevrenin kendisini yenilemesine fırsat vermeliyiz" dedi.

 

 

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