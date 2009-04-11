Tayland'da Asya Zirvesi'ne 'işgal' darbesi

Yüzlerce hükümet karşıtı protestocunun, binanın cam kapılarını kırdığı ve binanın içine hücum ettiği belirtildi.Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerle Japonya, Çin ve Güney Kore'nin katıldığı zirve dün başlamıştı.Tayland'ın sahil bölgelerinden Pattaya'da yapılan hükümeti protesto gösterileri, burada yapılması planlanan Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları toplantısının ''zorunlu olarak'' ertelenmesine yol açtı.Kırmızı gömlek giyen ve eski Tayland başbakanı Thaksin Şinavatra'yı destekleyen yaklaşık 2 bin kişilik grup, Japonya ve Çin Başbakanının da kaldığı oteli kuşatarak, konukların otelden ayrılmasını engelledi.Toplantının yapılacağı otele Çin ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarının ulaştığını belirten yetkililer, ancak otele giden yolun göstericiler tarafından kapatılması nedeniyle Japonya Dışişleri Bakanı Hirofumi Nakasone'nin gelemediğini bildirdi.Yetkililer, toplantının iptal edilmediğini, sadece ertelendiğini de kaydetti.Söz konusu toplantıda, Kuzey Kore'nin bölgede gerginlik uyandıran son füze denemesiyle ilgili gelişmelerin ele alınması öngörülüyordu.Aynı kentteki hazırlık toplantılarının dün başladığı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısının da gösteriler nedeniyle ertelenme olasılığı bulunuyor.Otelin çevresinde askeri birlikler tarafından güvenlik önlemi alınmasına rağmen, kırmızı gömlekli göstericilerin de dünden itibaren giderek artmakta olduğu görüldü.ASEAN sekreteryasına mektup vermek istediklerini belirten göstericiler, Başbakan Abhisit Vejjajiva'nın ordu tarafından kurgulanan bir düzenle iktidara geldiğini, Vejjajiva'nın başbakanlık makamında yasa dışı olarak bulunduğunu ve yetkisinin bulunmadığını ileri sürüyor.16 ülkeden üst düzey yetkilinin katıldığı ASEAN toplantısının yapıldığı kentte gösteriler dün başlamıştı.