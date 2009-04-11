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Dünya

Tayland'da Asya Zirvesi iptal edildi

11 Nisan 2009 13:16

Tayland'ın Pattaya kentinde protesto gösterileri nedeniyle Asya zirvesi iptal edildi ve olağanüstü hal ilan edildi.

Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, televizyondan yayımlanan konuşmasında, "hükümetin Tayland'dan ayrılacak liderlerle ilgilenmesi gerektiğini" belirtti. Abhisit, "bu son derece ciddi durum karşısında hükümetin Pattaya ve Çonburi eyaletinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını" söyledi.

Pattaya'da yüzlerce hükümet karşıtı protestocunun, Asya zirvesinin yapılacağı binaya girmesi üzerine Tayland hükümeti zirvenin ertelendiğini açıklamıştı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerle Japonya, Çin ve Güney Kore'nin katıldığı zirve dün başlamıştı.

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