Tayland'da 9 ceset aranıyor

T24- Erawan Acil Tıp Merkezinin bir çalışanı, son haftalarda protesto gösterileriyle bağlantılı şiddet olaylarıyla sarsılan başkent Bangkok ve diğer bölgelerde düzenin tekrar sağlanmasının ardından Bangkok'ta ateşe verilen alışveriş merkezi Central World'de 9 ceset bulunduğu yönünde ihbar aldıklarını ve olayın araştırıldığını söyledi.



Habertürk'te yer alan habere göre, bir diğer yetkili ise alışveriş merkezinden sadece bir kişinin cesedinin çıkarıldığını ve arama çalışmalarına bugün için son verildiğini açıkladı.



Bulunan cesedin 24 yaşındaki bir erkeği ait olduğu belirtildi.



Tayland'da muhaliflerin protesto gösterileriyle başlayan şiddet olaylarında 80'den fazla kişi hayatını yitirmişti.