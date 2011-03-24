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Dünya

Tayland'da 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma merkezi, ülkenin kuzeydoğusunda Tayland ve Laos sınırında meydana gelen depremlerden birinin anlık büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.

24 Mart 2011 02:00

T24 - ABD Jeolojik Araştırma merkezi, ülkenin kuzeydoğusunda Tayland ve Laos sınırında meydana gelen depremlerden birinin anlık büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı. Depremlerin tsunamiye yol açmasının beklenmediği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Myanmar’ın kuzeydoğusunda, Tayland ve Laos sınırında saniye farkıyla meydana gelen, her ikisi de 7 büyüklüğündeki depremlerin, ilkinin 10 kilometre, ikincisinin ise 230 kilometre derinlikte olduğu açıkladı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bile hissedilen depremlerin, Tayland’ın Chiang Rai kentinin 110 kilometre kuzeyinde meydana geldikleri belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, iç kesimde meydana gelen depremlerin tsunamiye yol açmasının beklenmediğini duyurdu.


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