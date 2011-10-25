-Tayland'da 30 bin kişiye "kaçın" uyarısı BANGKOK (A.A) - 25.10.2011 - Sel felaketinin yaşandığı Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 35 kilometre kuzeyindeki bir bendin yıkılması üzerine alarm verildi. Kriz Merkezi, bendin güneyinde yaşayan yaklaşık 30 bin kişinin acilen kaçmasını istedi. Kriz Merkezinin Başkanı da olan Adalet Bakanı Praça Promnok, Don Muang havaalanının bulunduğu bölgede sel sularının 1-1,5 metre yüksekliğe ulaşabileceğini belirtti. Bakan, bölge sakinlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaçması gerektiğini söyledi. Praça Promnok, orduya ait kamyonların insanların kaçmasına yardımcı olmak üzere hazır beklediğini kaydetti.