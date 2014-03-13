'Tayland'da 200 Türk gözaltına alındı'

Mültecilerin dün gece Songkhla kentinde dağlık arazideki bir kauçuk tarlasına kurulan gizli bir kampa yapılan baskının ardından gözaltına alındığını belirten Tayland polisi, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirtti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, AFP’ye konuşan polis yetkilisi Thatchai Pitaneelaboot, “İlk kez böyle bir vaka yaşanıyor. Çok sayıda Türk tutuklanmış durumda” dedi. Thatchai, “Anlaşılan, aileleriyle birlikte gelen bu insanlar buradan başka bir yere gitmek istiyordu. Çünkü eşyalarını her an ayrılacakmış gibi hazır tutuyorlardı” ifadesini kullandı.

Türk büyükelçiliği: Bilgimiz yok

AFP, mültecilerin Tayland’a nasıl ulaştığının bilinmediğini ve polisin gözaltındakileri sorgulayabilmek için tercüman beklediğini yazdı. Türk Büyükelçiliği de konuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı.

BM: Yardımcı olmaya çalışıyoruz

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de konuya ilişkin Taylandlı yetkililere yardımcı olduklarını ancak gözaltına alınan kişilerin kimliklerini teyit edemediklerini açıkladı. Sözcü Vivian Tan, “Acil insani ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekibimiz orada” dedi.