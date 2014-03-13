T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Tayland'da 200 Türk gözaltına alındı'

Tayland'da polis, Türk olduklarını söyleyen 200 kaçak mülteciyi gözaltına aldı

13 Mart 2014 16:59

Mültecilerin dün gece Songkhla kentinde dağlık arazideki bir kauçuk tarlasına kurulan gizli bir kampa yapılan baskının ardından gözaltına alındığını belirten Tayland polisi, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirtti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre,  AFP’ye konuşan polis yetkilisi Thatchai Pitaneelaboot, “İlk kez böyle bir vaka yaşanıyor. Çok sayıda Türk tutuklanmış durumda” dedi. Thatchai, “Anlaşılan, aileleriyle birlikte gelen bu insanlar buradan başka bir yere gitmek istiyordu. Çünkü eşyalarını her an ayrılacakmış gibi hazır tutuyorlardı” ifadesini kullandı.

 

Türk büyükelçiliği: Bilgimiz yok

 

AFP, mültecilerin Tayland’a nasıl ulaştığının bilinmediğini ve polisin gözaltındakileri sorgulayabilmek için tercüman beklediğini yazdı. Türk Büyükelçiliği de konuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı.

 

BM: Yardımcı olmaya çalışıyoruz

 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de konuya ilişkin Taylandlı yetkililere yardımcı olduklarını ancak gözaltına alınan kişilerin kimliklerini teyit edemediklerini açıkladı. Sözcü Vivian Tan, “Acil insani ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekibimiz orada” dedi.

ETİKETLER

taylandtürk büyükelçiliğigözaltımültecibirleşmiş milletlerafp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24