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Dünya

TAYLAND'DA 2 ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ BANGKOK (A.A)

14 Şubat 2011 14:34

-TAYLAND'DA 2 ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ BANGKOK (A.A) - 14.02.2011 - Tayland'da, ABD ile yapılan ortak askeri tatbikata katılan Tayland Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 savaş uçağı düştü. Pilotlar, güvenli bir şekilde uçaktan atlamayı başardı. Yetkililer, Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 350 kilometre kuzeydoğusundaki Çayyapum vilayetinde, ABD ile ortak düzenlenen yıllık askeri tatbikattaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Düşen savaş uçaklarının birbirleriyle çarpıştığı yönündeki bazı haberler ise yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bu arada, ABD-Tayland ortak askeri tatbikatına Singapur, Japonya, Endonezya ve Güney Kore'den de personel katılımı olduğu kaydedildi.

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