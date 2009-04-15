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Dünya

Tayland'da 14 lider hakkında tutuklama emri

15 Nisan 2009 01:45

Tayland polisi, aralarında devrik Başbakan Thaksin Shinawatra'nın da bulunduğu hükümet karşıtı hareketin 14 lideri hakkında tutuklama emri çıkardı.

Polis Sözcüsü Suporn Pansua, söz konusu 14 muhalif liderden 3'ünün gözaltında olduğunu, Bangkok mahkemesinin Thaksin dahil diğer 11 kişi için de tutuklama emri yayınladığını açıkladı.

Tutuklama emirlerinde bu kişiler için karışıklık çıkarmak, yasa dışı toplanma gibi 3 ile 7 yıl hapis cezası öngören suçların yer aldığı belirtildi.

Tayland'da hükümet karşıtlarının eylemleri sırasında çıkan olaylarda 2 kişi ölmüş, 123 kişi yaralanmıştı. Hükümet de olaylar nedeniyle üç gün süren yerel Songkran tatilini iki gün daha uzatmıştı.

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