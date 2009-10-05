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Dünya

Taylan'da tren kazası: 10 ölü, 88 yaralı

Taylanda'da şiddetli yağışlar trenz kazasına sebep oldu. Şiddetli yağış nedeniyle raydan çıkan trende 10 kişi öldü.

05 Ekim 2009 03:00

Taylanda'da şiddetli yağışlar trenz kazasına sebep oldu. Şiddetli yağış nedeniyle raydan çıkan trende 10 kişi öldü.

Yetkililer, Trang'dan Bangkok'a gitmekte olan trenin 16 vagonundan 6'sının, sahil kenti Hua Hin yakınlarında raydan çıktığını, kazada, 2 yaşında bir kız çocuğu dahil olmak üzere 10 kişinin öldüğünü, 88 kişinin yaralandığını söyledi.

Biri yabancı 22 yaralının hastaneye kaldırıldığı, kazada 4 yabancının da hafif yaralandığı bildirilirken, yabancıların milliyetlerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kazada ölenlerin hepsinin, Tayland vatandaşı olduğu açıklandı.

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