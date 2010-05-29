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Dünya

Taylan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Tayland'ın başkenti Bangkok ve 23 bölgede 10 gün önce uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Tayland'ın başkenti Bangkok'da hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olayları nedeniyle Bangkok ve 23 bölgede 10 gün önce uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.


Bangkok - Başbakan Abhisit Vejjajiva, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ancak olağanüstü hal uygulamasının devam edeceğini belirtti.


Abhisit, kontrolün sağlanmasıyla yetkililerin gece yarısından saat 04.00'e dek uygulanan yasağı kaldırma kararı aldığını söyledi.


Ordunun müdahalesinin ardından hükümet karşıtlarının protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinden sonra, 19 Mayısta Bangkok'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Hükümet karşıtlarının gösterilerinin başladığı mart ortasından bu yana çıkan şiddet olaylarında 88 kişi ölmüş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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