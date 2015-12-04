Tayland'a IŞİD uyarısı



Rus istihbarat servisi, Tayland emniyet birimlerine gönderdiği bir genelge ile IŞİD üyesi 10 Suriyeli'nin Tayland’daki Ruslara yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla ekim ayında ülkeye giriş yaptıklarına dair uyardı. "Çok gizli" ve "acil" kodlu bildirimin yerel basına sızmasının ardından açıklama yapan Tayland Emniyet Genel Müdürü Jakthip Chaijinda belgenin gerçek olduğunu doğruladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından hazırlanan yazıda, Suriyeli grubun 15 – 31 Ekim tarihleri arasında Rusları hedef almak üzere Tayland'a girdikleri uyarısında bulunuluyor. Belgede Suriyelilerin ayrı seyahat ettikleri belirtiliyor ve "Dördü Pattaya'ya, ikisi Phuket, ikisi de başkent Bangkok'a gitti. Diğerlerinin nereye gittiği bilinmiyor" deniyor.

"200 Suryeli giriş yaptı"

Emniyet Genel Müdürü Jakthip Chaijinda ekim ayının ortasından itibaren yaklaşık 200 Suriyeli’nin ülkeye giriş yaptığını söyledi. Bunlardan 20’sinin hala ülkede bulunduğu kaydeden Jakthip Chaijinda, mektupta bahsedilen 10 kişinin bu 200 kişinin arasında olup olmadığını henüz tespit edemediklerini de sözlerine ekledi.

2014 yılında 1 milyon 600 binden fazla Rus turistin Tayland’ı ziyaret ettiği belirtiliyor. Noel ve yeni yıl vesilesi ile Tayland’da turizm sezonu başlamak üzere.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Ağustos'ta düzenlenen bombalı saldırıda 14'ü yabancı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti.