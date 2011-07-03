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Dünya

TAYLAND'A İLK KADIN BAŞBAKAN BANGKOK (A.A)

03 Temmuz 2011 19:43

-TAYLAND'A İLK KADIN BAŞBAKAN BANGKOK (A.A) - 03.07.2011 - Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hezimete uğradığını kabul etti. Başbakan, muhalefet partisi Puea Thai'yi hükümeti kurmaya davet ettiği açıklamasında, ''Netice açık: Puea Thai seçimi kazandı, Demokratlar kaybetti'' dedi ve son yıllardaki şiddet olaylarının ardından ülkede birlik ve uzlaşı görmek istediğini kaydetti. Kansız bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılan eski başbakan Thaksin Şinavatra'nın kız kardeşi Yingluck Shinawatra da zafer konuşmasında, halkın kendisine bir şans verdiğini ifade etti. 44 yaşındaki Yingluck, ''Halk bana bir şans verdi. Halkım için çok çalışacağım'' dedi. Yingluck, Tayland'ın ilk kadın başbakanı olacak. Bu arada yetkililer, oyların yüzde 80'inin sayıldığını, Yingluck'un partisinin hükümeti oluşturmak için gereken 251 sandalyeye şimdiden ulaştığını belirtti.

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