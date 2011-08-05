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Dünya

TAYLAND'A İLK KADIN BAŞBAKAN BANGKOK (A.A)

05 Ağustos 2011 12:28

-TAYLAND'A İLK KADIN BAŞBAKAN  BANGKOK (A.A) - 05.08.2011 - Tayland'da parlamentoda yapılan oylamada Yingluck Shinawatra, ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi. Eğitimini ABD tamamlayan ve iş kadını olan 44 yaşındaki Yingluck'un resmen göreve başlayabilmesi için Kral Bhumibol Adulyadej tarafından da Başbakan olarak atanması gerekiyor. Söz konusu atamayı içeren seremoninin bu akşam yapılması bekleniyor. Tayland'da 3 Haziran tarihinde yapılan genel seçimlerde Yingluck'un partisi Pheu Thai, 500 üyeli parlamentoda 265 sandalye kazanmıştı. Yingluck'un küçük partiler ile koalisyona giderek, 300 sandalyeli güçlü bir koalisyon kuracağı ifade ediliyor.

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