Tayland yine karıştı: 77 yaralı

Tayland'da, hükümet karşıtı protesto eylemi yapan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen arbedede 77 kişi yaralandı, çok sayıda gösterici de tutuklandı.



Abhisit Vejjajiva başkanlığındaki hükümetin olağanüstü hal ilan etmesi ve devrik Başbakan Thaksin Şinavatra'nın olayları devrim olarak nitelendirmesinin ardından tırmanan gerilim, yerel saatle sabah erken saatlerde şiddet olaylarına yol açtı.



Birçok sokağın kontrolünü elinde tutan ve Bangkok'ta ana kavşağı kapatan göstericileri dağıtmak üzere ilerleyen askerler ile göstericiler dün gece çatıştı. Uyarı ateşi açan güvenlik güçlerine göstericiler de molotof kokteylleri ile karşılık verdi.



Ordu sözcüsü Albay Sansern Kaewkamnerd, askerlerin Bangkok'un ana caddesini temizlemeye çalıştığını, havaya uyarı ateşi açtığını, göz yaşartıcı gaz ve sis bombaları atıldığını söyledi.



Sansern Kaewkamnerd, olaylarda çoğu protestocuların üzerlerine sürdüğü araçlar nedeniyle olmak üzere 10'dan fazla askerin yaralandığını, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.



Bangkok sağlık hizmetleri yetkilileri de, şu ana kadar kurşunla yaralanmalar dahil, olaylarda 77 kişinin yaralandığını açıkladı.



Bu arada, aralarında İngiltere, Avustralya, Kanada'nın da olduğu bazı ülkeler vatandaşlarına, Tayland'a seyahat planlarını gözden geçirmeleri, gerekmedikçe bu ülkeye gidilmemesi yolunda seyahat uyarıları yaptılar.



Tayland'da 2001'de başbakan olan işadamı Şinavatra 2006'da darbeyle devrilmiş, askerler tarafından yetkisini kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmakla itham edilmişti.



Şinavatra yanlısı göstericiler, Başbakan Abhisit Vejjajiva'nin seçilerek değil meşru olmayan yollarla iktidara geldiğini öne sürerek istifa etmesini ve yeniden seçimlere gidilmesini istiyor.

